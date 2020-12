Rubens Sambueza revela los motivos de su salida de América. El día de ayer se cumplieron cuatro años del último partido de Rubens Sambueza con América, mismo que ocasionó que dejara al club. Tras guardar silencio todo este tiempo, el ahora futbolista de Toluca habló sobre por qué decidió salir de las Águilas.

¡Buen día! #hoyentuRÉCORD #Portada En el cuarto aniversario de la Final que Tigres ganó al América, marcada por su expulsión, Sambueza no se arrepiente https://t.co/yTPDYvUZoW pic.twitter.com/PCG8cRPNYD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 26, 2020

Sambu reveló que pidió dejar al equipo debido a que fue culpado por la derrota en la final de los Azulcremas ante los Tigres. Pese a los constantes señalamientos, el atacante argentino descartó que haya sentido presión por las críticas y confesó que pensó que quedó a deber tras irse expulsado del partido en tiempo extra.

⚽️ Rubens Sambueza afirmó que no se arrepiente de su expulsión en la Final 🆚Tigres https://t.co/HcXFdm1cZm — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 26, 2020

“Sinceramente, no me fui del América por esa presión, porque la tuve desde que llegué. Imagínate que llegué al club descendido. Se vive una presión más grande que todas esas Finales que me tocó ganar, otras perder. Simplemente, me quise ir, porque sentía como que le había fallado al grupo. Preferí, como capitán, dar un paso al costado, que el equipo se renueve. Esa fue la plática que tuve con los dos Ricardos, no fue por lo otro”, declaró Sambueza en entrevista con el diario Récord.

🎄🧣Roja Navidad



De parte de nuestro capitán @rubenssambueza y todo el equipo

Feliz Navidad.#SomoselToluca 😈 pic.twitter.com/fC3cneIb9z — Toluca FC (@TolucaFC) December 26, 2020

Acerca de la jugada por la que se fue expulsado y dejó en desventaja a América a escasos minutos de que se concretara un nuevo campeonato para ellos, Rubens asegura que no se arrepiente de nada. Además, sostiene que el árbitro cometió una equivocación al mostrarle la tarjeta roja y aseveró que el nazareno se vio rebasado por la presión.

Adrián Mora llega a Monterrey para integrarse a Rayados

Hospitalizan a Nacho Ambriz por COVID-19

Rubens Sambueza revela los motivos de su salida de América y asegura que no se arrepiente de haber dejado al club

“No me arrepiento de nada. Si me dices que fui y pegué una patada o fue una falta muy grave para que el árbitro me saque amarilla, sí te diría: ‘la verdad, la cagué’, pero fue una falta normal, que creo que el árbitro se dejó llevar por toda la presión de la gente y de los mismos jugadores de Tigres y reaccionó de esa manera, que se le hizo lo más fácil”, añadió.

😲🦅

La verdadera razón por la que SAMBUEZA se fue del AMÉRICA.



🤠Platicando #Francamente con @FrancoDeLFuT en entrevista para @record_mexico pic.twitter.com/81vVG0knKm — ғᴇʟɪᴘᴇ мᴏʀᴀʟᴇѕ⚡️ (@FrancoDeLFuT) December 26, 2020

Por último, mencionó que no está arrepentido de haber salido de las Águilas e indicó que ya había dado todo de sí con el club, por lo que se propuso un nuevo comienzo. Rubens Sambueza fue enfático y descartó que haya pedido su transferencia por las críticas generadas a partir de la final de vuelta del Apertura 2016.

Rubens Sambueza recordó su expulsión en la final de América ante Tigreshttps://t.co/Ndek3NOEHm — Minuto USA (@USAminuto) December 26, 2020

“No, porque, al margen de eso, después hubo un nuevo comienzo; se fue Ricardo, se fueron compañeros. Lo hice y había entregado lo mejor de mí. Lo había hecho, bien, regular, muy bien excelente, como lo quieran llamar. Era tiempo de cambiar. A veces pasa, a veces los jugadores sienten eso, porque sienten que necesitan un cambio, agarrar nuevos aires para buscar su mejor nivel. Esa fue la decisión que tomé, sinceramente, te lo digo acá, no es por el tema de la presión”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen