Rubens Sambueza reitera que desea retirarse con América. Rubens Sambueza reiteró que deseaba retirarse con América, club en el que saltó a la fama en la Liga Mx, sin embargo, reconoció que ese sueño es “imposible” de cumplir. En entrevista con ESPN, el mediocampista argentino detalló que desconoce cuál será su último equipo y confirmó que desea jugar junto a su hermano (Fabián).

El mediocampista argentino Rubens Sambueza reconoció que le hubiera gustado despedirse como jugador con el América. Con 37 años tiene un objetivo pendiente: jugar con su hermano Fabián Sambueza, que milita en el @JuniorClubSA de Colombia https://t.co/RgHB1jgXAT — José David Pacheco Martínez (@JochePacheco) January 26, 2021

“Lo dije, por los años que he vivido en México, me hubiera gustado retirarme en el América, pero es imposible. Hoy tengo la oportunidad de jugar en Toluca y respeto mucho al club, porque me abrió las puertas de nuevo, no sé en dónde me retiraré. Tengo un sueño por cumplir, que es jugar con mi hermano, él ahora está en Colombia y nunca se sabe”, declaró a ESPN.

‘Los árbitros me van a EXTRAÑAR cuando me retire’: Rubens Sambueza https://t.co/oGRorvRHjk pic.twitter.com/vwyaMBNWOa — MedioTiempo (@mediotiempo) January 26, 2021

Sambu se ha ganado una fama de ser un jugador rijoso dentro de la cancha y que siempre busca generar polémica con los árbitros. Ante esto, el futbolista de Toluca aseguró que el día que se vaya del futbol lo van a “extrañar” los silbantes tanto como él a ellos.

“Si son falta cobrarlas, si no son está bien, le digo a los árbitros, no pasa nada, el tema es que a veces dejo mal parado a mi equipo, no porque sea fastidioso, sino por mis compañeros. Yo creo que el día que me tenga que ir del futbol mexicano o retirarme, los árbitros me van a extrañar y yo los voy a extrañar, así como tenía discusiones con algunos, con otros me gustaría retirarme”, añadió Sambueza.

Rubens Sambueza manda recadito a los árbitros 😱https://t.co/3tBAhJxkN2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 26, 2021

Por último, Rubens comentó que en esta etapa de su vida tiene gusto por transmitir su experiencia a los jugadores jóvenes. Además, develó que a sus 37 años de edad batalla para no acabar un juego sin sentir alguna dolencia.

Rubens Sambueza dice que le hubiera gustado retirarse en el #America 🦅



Un jugador con esa creatividad, toma de decisión, liderazgo y carácter no lo tienen actualmente en Coapa.



Todavía tenía mucho fútbol para dar al menos por los próximos 6 meses y no quisieron ir por él. pic.twitter.com/mVRqImyJvw — La Taberna Pambolera Mx (@Pamboleros2020) January 26, 2021

“Lo mejor es que la experiencia que vas ganando es importante para los partidos, para el equipo, para transmitir a los jóvenes. Eso es bueno, lo más complicado, lo que por ahí puedo sufrir es cuando terminan los partidos, a cabo con mucho dolor, se va sintiendo el desgaste, el roce con los rivales, eso te cuesta”, concluyó.

