Rubén Omar Romano descarta montaje en su secuestro.- Rubén Omar Romano negó que haya sido un montaje el secuestro y rescate que vivió a mediados del año 2005. El ex entrenador afirmó que son “estupideces” las versiones que indican que su situación fue planeada por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Romano fue privado de su libertad en julio de 2005, cuando fungía como director técnico de Cruz Azul, durante 65 días. Sin embargo, el 22 de septiembre, fue rescatado por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones. Estos permitieron que el operativo en el que fueron aprehendidos sus captores fuera televisado.

A raíz de la detención de García Luna, el periodista y columnista del diario ‘Récord’, Ignacio Suárez, mencionó que el secuestro y liberación de Rubén Omar Romano fue planeado por las autoridades; práctica que había realizado con anterioridad el ex secretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Me gusta aclarar, es una tontería decir que lo mío es montado, lo que viví yo, no lo vive nadie. Uno no sabe cómo se maneja la política, pero en mi caso lo que yo pasé fue en carne propia”, señaló Romano en entrevista con ESPN.

Rubén Omar Romano descarta montaje en su secuestro; relata lo sucedido

El ex estratega de América, Santos, Morelia, entre otros, relató cómo fue el día en el que recuperó su libertad. “El día de mi rescate supuestamente me iban a cambiar a otra banda, escuché en unas grabaciones. ¡Cómo no recordarlo! Me iban a cambiar ese día a otro lugar, por lo que sé”.

En la entrevista con ESPN, Rubén Omar Romano reveló que solamente tuvo la oportunidad de platicar con Genaro García Luna en una ocasión. “Nunca tuve contacto con García Luna, sólo el día que fue la conferencia de prensa y ya”, concluyó.

El secuestro del ex entrenador de Cruz Azul fue uno de los casos más mediáticos que resolvió Genaro García Luna durante su mandato en la secretaría de seguridad pública.

