Rubén García se adjudica la victoria en Chihuahua.

Rubén García Jr. de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team , se convirtió en el piloto más ganador en la carrera nocturna de Chihuahua con tres victorias. Porque no se desesperó en ningún momento a lo largo de la competencia. En la tercera fecha de la temporada 2022 de NASCAR México, y alcanzó el éxito con el auto No. 88.

En la partida, Salvador de Alba Jr. de Sidral Aga-Red Cola y Xavier Razo de Prime Sport-Valtons se escaparon adelante intercambiándose la posición de honor. Pero ese duelo y un roce entre ambos, ocasionó que el piloto Canel´s los rebasara y a partir de allí no perdiera el primer lugar hasta el final, a pesar de las dos bandera rojas que hubo.

“Feliz por el equipo. Venía sufriendo en la carrera porque no sabía si iba poder alcanzar a Salvador y a Razo. Cuando agarré la vanguardia en algunas ocasiones ambos se me tiraron en un momento, por suerte pude defender el primer lugar y fui al límite en todo momento. Era a todo o nada y no quería perder la carrera. Sé que hice las cosas muy bien”, indicó Rubén.

El segundo lugar quedó en poder del regiomontano Abraham Calderón de Commscope-Telcel, quien sobre el final intento dar alcance al piloto del auto 88. Sin contar que este tenía a sus espaldas a su coequipero Alex de Alba.

“Lo importante son los puntos que sumo, hay que tener en cuenta que estamos en la tercera fecha y todo puede pasar, a Guadalajara voy por la victoria”, expresó Calderón.

El podio de NASCAR México fue completado por el internacional, Germán Quiroga de Car Motion- Sherwin Williams- Bohn. Quien dijo que es un resultado que venía buscando desde que regresó al automovilismo mexicano.

“Es para todo el equipo Car Motion que me dio un auto excelente y ojalá que con este los buenos resultados se den carrera a carrera”.

