Rovelo y León por más victorias en NASCAR Peak.

Alessandros Racing vuelve a la acción en la NASCAR Peak México en busca de acaparar el podio como sucedió en la segunda fecha de la temporada.

Sus dos pilotos Rubén Rovelo, de la categoría principal y Noel León, de la NASCAR Challenge se reportan listos para enfrentar el reto en el Autódromo Miguel E. Abed, de Amozoc, Puebla.

El equipo Alessandros Racing y sus patrocinadores. Grupo Andrade, Marketing & Advertising, Fipresta, Deluxe Model, Zani-Cov, AcePublicidad, SYMETRY, Grupo Espinosa y Brigthphone. Han entregado excelentes autos a sus pilotos que los han posicionado entre los más poderosos del campeonato.

Rovelo ocupa actualmente el cuarto sitio en la tabla general de la categoría con 70 puntos. A tan solo 17 del actual líder provisional y su meta es volver a la victoria para acercarse a la cima.

En la fecha 1 lamentablemente por un toque lo relegó de la competencia. Pero se repuso en la segunda para llevarse la victoria y en esta cita, de nueva cuenta el objetivo es la bandera a cuadros en un circuito que conoce muy bien.

Lista la cuarta fecha de Súper Copa en Querétaro

Presentan a Mourinho como técnico de la Roma

“El auto está en perfectas condiciones, y el Autódromo en Amozoc me gusta mucho, creo esa combinación es importante para dar un buen resultado, voy por la victoria, debo recuperar muchos puntos que perdí y me siento tranquilo por lo que está haciendo el equipo con nuestros autos, que han sido los más veloces todo el año, solo hay que ser muy inteligentes para que no nos afecten las maniobras de los demás y para antes de mitad de carrera ya colocarnos en el liderato”, comentó Rovelo.

Por su parte el joven sensación, Noel León, viene de dar un verdadero show en la F4 US Championship al ganar dos de las tres carreras puntuables en la ronda triple de la fecha 3 de ese serial estadounidense de monoplazas. Y con esa motivación regresa al mando de su auto #19 en busca de su tercera victoria de manera consecutiva en la NASCAR Challenge.

Actualmente está en el liderato de la categoría con 94 puntos, una ventaja de 22 puntos con respecto a su más cercano competidor. Se destaca que León ha rugido verdaderamente en el campeonato ya que tiene más puntos que el líder de la NASCAR Peak . Ha terminado las carreras por delante de varios pilotos de la categoría mayor en la tabla general.

Rovelo y León por más victorias en NASCAR Peak.

“Estoy emocionado de ir en busca de mi tercer victoria consecutiva en la Challenge. No es fácil, la categoría es muy competida y eso le pone mucha emoción a las carreras. Yo estoy confiado en la puesta a punto del equipo para con el auto y eso es una herramienta que utilizo para sacarle el mayor provecho al auto. Espero dar una buena carrera y darle al equipo otra victoria que nos afiance en el liderato”, finalizó León.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen