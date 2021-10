Rovelo gana la novena fecha de NASCAR Peak en San Luis.

En un final que puso de pie a la gran cantidad de público que se dio cita en el Súper Óvalo Potosino, Rubén Rovelo de Alessandros-Grupo Andrade, ganó la carrera después de un rearranque de verde-blanco y cuadro.

Salvador de Alba Jr. de Sidral Aga-Red Cola estuvo al frente de la competencia durante varias vueltas, cerca del final con una amplia ventaja sobre Rovelo que marchaba segundo.

Cuando faltaban dos minutos para que caiga la bandera de cuadros, una bandera amarilla provocada por Ricardo Abarca ocasionó que la competencia finalizara en verde-blanca y cuadros y al reiniciarse la carrera en la curva 2 hubo un golpe entre Rubén y Salvador.

“Así no se ganan las carreras, no tenía por que pegarme, afortunadamente logré controlar el auto. Y cruzar la meta segundo lo cual si las matemáticas no me fallan me colocan nuevamente al frente de las posiciones”, dijo Rovelo.

La contestación del ganador de la carrera, fue la siguiente. “Solo corro como corrieron contra mí en las últimas fechas, es todo lo que tengo que decir”.

Gran carrera del regiomontano Abraham Calderón de Commscope-Telcel que cruzó en la meta en la tercera posición. “Hubo momentos en los cuales estuve por rebasar a Rovelo que iba segundo, pero los rezagados me perjudicaron”.

Exitosa resultó la novena fecha de la FB y BOHN Mikel’s Trucks, brindando un gran espectáculo en el Súper Óvalo Potosino como parte del programa de NASCAR PEAK México Series, con Diego Ortíz conquistando su segundo triunfo de la temporada 2021.

