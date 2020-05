Rooney ‘revienta’ a las autoridades inglesas. Inglaterra trabaja para emular lo realizado por Alemania: reactivar el deporte nacional. Se especula que para la siguiente semana los equipos de la Premier League regresen a los entrenamientos. Sin embargo, aún existe incertidumbre entre los jugadores por volver a las canchas.

Wayne Rooney, mediante su columna en el diario inglés ‘The Times’, reventó a la Football Associaton (FA) y la Premier League. El delantero del Derby County considera que las autoridades están forzando un regreso ante la aun latente amenaza del COVID-19.

“No lo entiendo. Hasta que el gobierno no dé luz verde para el contacto físico no podemos entrenarnos o prepararnos adecuadamente”, abundó el inglés.

“Estoy desesperado por entrenar y jugar de nuevo, pero siento que el futbol en Inglaterra está siendo empujado a regresar demasiado pronto. Nuestro gobierno dice que las personas pueden volver al trabajo, pero solo con distanciamiento social, y eso no funciona en el futbol”, escribió en su columna para un diario inglés.

El emblemático delantero británico detalló que hasta el momento ninguna autoridad se ha comunicado con él.

“Algo que me ha sorprendido es lo poco que parecen contar nuestras opiniones. La Premier se involucró con los jugadores a través de los gerentes y capitanes, pero, como capitán del Derby, no he recibido ni una llamada telefónica de la EFL o PFA para preguntar cómo se sienten los jugadores del Derby sobre el regreso”, escribió Rooney.