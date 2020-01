Rooney perdió millones apostando. Wayne Rooney confesó que al inicio de su carrera sufrió de ludopatía. Además, el atacante inglés reconoció que sus problemas de adicción al juego afectaron su matrimonio.

“Era un muchacho joven que acababa de ganar mucho dinero. Para un partido fuera de casa con el Manchester United te quedas en un hotel, y con Inglaterra estás en un hotel de siete a diez días. Te aburres y haces cosas para llenar el tiempo. En ese momento, el juego era uno de ellos“, comenzó narrando Rooney como parte de la campaña de concienciación sobre el juego ‘Stay in control’ de 32Red.

Rooney perdió millones apostando

“Fue fácil hacer apuestas por teléfono. No parecía dinero real. No era como si tuviera que apostar y hacer apuestas donde hay límites. Antes de que te des cuenta, has perdido un poco y no te das cuenta de la cantidad que estás ganando. Gané al principio y pensé que era dinero fácil. Te absorbe un poco más y terminé perdiendo, terminé abajo. Casi perdiendo un millón de euros en cinco meses“, agregó Rooney.

Era tanta su pasión por el juego que cometió errores de jugadores novatos al incrementar sus apuestas para recuperar el dinero perdido.

“Terminé subiendo las apuestas intentando recuperar mi dinero. Estás allí para jugar con tu país o con tu club y cuando pierdes dinero como yo, te afecta. Afortunadamente logré pagar lo que perdí y no volví a jugar. He aprendido de mis errores. Si continúas jugando, pierdes más. Ahí es cuando puedes ser absorbido por una mala situación“, explicó Rooney.

El acuerdo con el Derby County enfadó a su mujer

El delantero recaló en el Derby County y en el acuerdo que ambos firmaron se comprometió a lucir la camiseta con el dorsal 32 para dar aún mayor publicidad a 32Red. Esta decisión tan particular enfadó a muchos aficionados que le acusaron de vender su alma, pero también cabreó a su esposa Coleen.

“Ella y la familia de Wayne están preocupados por lo que implica el acuerdo con esta compañía y si él será tentado de nuevo por el estilo de vida del juego que solía amar antes en Inglaterra“, comentó una fuente cercana a la familia para The Sun.

Rooney jugó a la ruleta, al blackjack y a otros juegos de forma habitual y su matrimonio con Coleen no atravesaba su mejor momento en los últimos, aunque parece que todo ha cambiado con su vuelta a Reino Unido.

Síguenos en Facebook ED deportes