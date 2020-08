Rooney minimiza fichaje de Messi y lo compara con Thiago.

Wayne Rooney sorprende con sus declaraciones contundentes tras calificar como “mejor fichaje” el de Thiago con Liverpool comparado con el de Messi y el Manchester City.

“Creo que la Premier League estará entre City y Liverpool. Y si el Liverpool consigue a Thiago, creo que lo tienen hecho. Es un fichaje mejor que el de Messi por el City”, reveló Rooney a talkSPORT.

A pesar de la edad del argentino todavía futbolista del Barcelona, Rooney sabe que es un jugador que “nadie ha visto antes” y preferiría verlo con el United en lugar del City.

“Se que está envejeciendo, pero es un jugador que nadie ha visto antes. Lo tiene todo. Puede crear goles, marcarlos, generar juego y es el mejor de todos los tiempos. Si puede venir a la Premier League, creo que solo Manchester City o United podrían hacerlo… y prefiero verlo en el United”, analizó sobre Messi.

Mientras tanto, una de las declaraciones más sorpresivas del británico fue cuando aseguró que Lionel “está en otro nivel”, incluso por encima de su excompañero Cristiano Ronaldo, tras haber jugado juntos en los Red Devils.

“Es uno de los únicos jugadores que me he sentado a ver y me he quedado asombrado. No me malinterpretes, jugué con Cristiano Ronaldo y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver. Pero para mi, Messi, simplemente está a otro nivel”, añadió.

Finalmente, el futbolista del Derby Country considera que la disputa de la Premier League en la temporada 2020-21 será entre Reds y Citizens, piensa que ni su exequipo Manchester United, ni los Blues de Lampard están a la altura.

“El título estará entre ambos. Creo que el Manchester United tiene mucho potencial, pero todavía no es su año, y que el Chelsea necesitará una temporada para que el equipo se asiente”, sentenció Rooney.

