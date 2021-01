Ronaldo quiere ver a la Liga Mx en la Copa Libertadores. La ausencia de México en la Copa Libertadores no ha pasado desapercibida para una de las grandes figuras de la historia del futbol. En conferencia de prensa, Ronaldo, exdelantero de Real Madrid e Inter Milán, entre otros, aseguró que le gustaría ver a los clubes de la Liga Mx de regreso en este certamen. Asimismo, detalló que tiene interés a ver a algunos equipos de la Major League Soccer (MLS) compitiendo en Sudamérica.

‘Me encantaría ver EQUIPOS MEXICANOS en la Copa Libertadores’; Ronaldo El Fenómeno https://t.co/KSN3qAjneY pic.twitter.com/yhMPsp5Xwm — MedioTiempo (@mediotiempo) January 29, 2021

“Me encantaría ver a los clubes mexicanos en la competencia. También a los de Estados Unidos. A esos países las distancias son mayores, pero agrega un valor a la competencia”, declaró el Fenómeno en rueda de prensa previo a la final de la Copa Libertadores.

Acerca del partido en el que se definirá al campeón de la Libertadores, y al último participante del Mundial de Clubes que dará inicio la próxima semana, Ronaldo Luís Nazário aseguró que no ve un claro favorito para el título, por lo que consideró que la final está “abierta”.

“Me hubiera gustado ganar el torneo con Cruzeiro o Corinthians, pero ahora, toca hablar de Palmeiras y Santos. Me parece una final justa para los aficionados y los equipos. Es un clásico paulista, donde no estoy involucrado sentimentalmente y no veo favorito, las posibilidades están abiertas. No me arriesgo”, agregó el exdelantero.

El sábado, Palmeiras y Santos disputarán el título de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El partido dará inicio a las 14:00 horas centro de México.

