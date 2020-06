Ronaldo: Mbappé “me recuerda a mí” y lo llevaría al Madrid.

“Ficharía a Mbappé. Me recuerda un poco a mí por su velocidad, por cómo finaliza, por cómo remata. Me recuerda a mis tiempos de jugador”, indicó durante una rueda de prensa donde fue el protagonista.

Preguntado por otro delantero joven como el noruego Erling Haaland, que también podría interesar a los madridistas, comentó: “Creo que es un gran jugador. Es todavía joven, está haciendo un año bastante bueno con muchos goles. Pero vamos a ver cómo lo termina. Es un jugador al que seguro los equipos grandes van a estar mirando. El Real Madrid tiene muy buenos jugadores. Benzema cada domingo mete goles”.

Al hilo de la entidad en la que ejerció de delantero, habló de dos compatriotas jóvenes como son Vinicius Júnior y Rodrygo: “Creo que su papel va a ser importante. Tienen que seguir enseñando sus valores, seguir ganando espacio en el fútbol mundial. Ni Vinicius ni Rodrygo son titulares indiscutibles en el Real Madrid, pero tienen calidad y potencial para hacerlo. Tienen que seguir mejorando”.

A quién ficharía Ronaldo? pic.twitter.com/zoEzL8pNkp — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) June 18, 2020

“Creo que los jóvenes van a tener una ventaja sobre los demás en el aspecto físico tras el parón, pero no creo que vaya a ser determinante. Los entrenadores serán determinantes para gestionar a los jugadores en plantilla para que todos puedan jugar y sufrir menos en los partidos hasta final de temporada”, señaló.

El brasileño, que jugó en el Inter y en los clubes que más buscan al ex Racing, habló de la situación que vive el delantero.

La novela de Lautaro Martínez será seguramente la más llamativa del próximo mercado de pases y Ronaldo respondió al respecto en una conferencia de prensa.

“Lautaro es un gran delantero que ya está en un gran equipo como es el Inter. Veremos qué pasa en el mercado, parece que va a ser muy movido”.

“No puedo decidir por él y no sé qué es lo mejor para él. No me atrevo a decirlo. Le deseo suerte. No es mal problema para él elegir entre Barcelona e Inter”, apuntó.

Vale destacar que otro de los interesados, según cuentan medio europeos, es el Real Madrid, otro ex club el mítico delantero brasileño.

#ElVBARCaracol ⚽️🇧🇷 Ronaldo le contestó a Capello su declaración en El Largero donde aseguró: “Ronaldo estaba muy gordo, se negaba a bajar de peso” 🗣 "No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme, que no es lo mismo" 📸Conferencia del @bancosantander pic.twitter.com/FwLtRqgjhg — El VBAR (@VBarCaracol) June 18, 2020

