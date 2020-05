Ronaldo: Cuando compré Valladolid pensé en volver a jugar.

El ex delantero del Real Madrid y bicampeón del mundo con Brasil reconoció que tuvo el deseo de volver a la actividad hace poco tiempo.

Ronaldo Nazario da Lima fue uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial, de eso no quedan dudas, triunfando en los clubes más importantes de Europa y con la selección brasileña, consagrándose campeón del mundo en dos oportunidades.

En una charla mano a mano con Juan Sebastián Verón en un Instagram live en la cuenta de Estudiantes, ‘O Fenomeno’ reconoció que estuvo cerca de imitar a la ‘Brujita’ y volver al fútbol después de bastante tiempo retirado.

“Cuando compré el Valladolid, el primer año estuve pensando… ‘Si hago un sacrificio, me entreno tres o cuatro meses, puedo volver'”, señaló el ex atacante.

Pero finalmente no se pudo dar: “Ha sido una idea que me ha pasado rápido. Me hubiera gustado jugar más años, pero tuve peleas con mi cuerpo. Las lesiones son complicadas. No tuve lesiones sencillas. Las dos veces de la rodilla…”.

Al recordar su carrera, el histórico goleador indicó: “estoy muy orgulloso de todo lo que hice”.

“Me hubiera gustado más sin tener lesiones, pero a la vez me cambiaron la vida. Me hizo más hombre, responsable, disciplinado”.

“Viví una generación de cracks y tú eres uno de ellos”, dijo elogiando a la ‘Brujita’, con quien no compartió equipo, pero si se enfrentó en varias oportunidades.

Por otra parte, también hizo memoria sobre el Mundial del 94 en el que se consagró con Brasil y manifestó que “Fue espectacular”.

“Fue mi universidad. No por haber gando, sino por estar cerca de Romario, Bebeto, Muller, Dunga”.

“Todos cracks que miraba en la tele y yo estaba con ellos. Intentaba asimilar todo lo posible”.

