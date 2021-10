Ronaldo Cisneros conmovido por segundo debut en Chivas.

Ronaldo Cisneros se conmueve después de regresar a jugar con las Chivas Rayadas del Guadalajara y además logró un gol en el triunfo ante Toluca de la Jornada 13.

Cisneros, quien pasó por un momento delicado en su vida tras ser diagnosticado con problemas cardiacos, mismos que, en primera instancia. Significaban su adiós al futbol, salió adelante, regresó a trabajar y compartió la alegría con sus compañeros.

“Fue un proceso complicado, para mí y para mi familia era una noticia complicada el que me dijeran que no podría volver a jugar, fueron tres semanas de incertidumbre pero todo salió bien… tuve una segunda oportunidad, muchos llegan a jugar profesionalmente una vez y yo la tuve dos veces”.

Le anotan dos carreras a Julio Urías en derrota de Dodgers

Larissa Carrillo y Marcelo Mexsen ganan II Copa Norte

Además “empecé tarde la pretemporada, siempre al servicio del equipo, no he sodio egoísta, desde donde me toque estar estoy con la mejor disposición”.

Ronadlo Cisneros no pudo ocultar su éxtasis al estar de regreso con Chivas tras un torneo difícil, fue reconocido por Leaño incluso .

“Lo importante es ver feliz a la gente, me duele el estómago de todas las emociones que siento y agradecido con Dios. Es lo que agradezco el día de hoy, la oportunidad de pisar nuevamente una cancha y tuve otro regalo que fue el gol”.

📹 #ElResumen

Revive los mejores momentos del partido que cerró la actividad de la #Jornada13. Chivas venció a Toluca en la cancha del Estadio Akron.#LigaBBVAMX ⚽ #TuVidaNoEsUnJuego pic.twitter.com/V2xFLu2KRZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 18, 2021

Ronaldo Cisneros conmovido por segundo debut en Chivas.

Finalmente “es fácil pensar todo lo negativo y lo importante es llevar esta situación a lo positivo, mis compañeros me repetían que me lo merezco. Por algo me lo decían. Tuve la importunidad de jugar y anotar y seguiré trabajando con humildad, triunfar en chivas es un sueño, que sea la voluntad de Dios y dejaré todo de mi parte para que así sea”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen