Ronaldinho: recibió buen trato durante el tiempo en prisión.

El brasileño rompió el silencio después de dejar hace unos días la prisión en Asunción y cumplir arresto domiciliario en un hotel de la capital paraguaya. Junto a su hermano Roberto de Assis Moreira.

Concedió una entrevista ABC color en el que dio sus primeras impresiones de todo lo vivido en la cárcel.

“¿Qué haré cuando termine esto? Darle un beso grande a mi madre, que vive estos días difíciles desde su casa. Después, seguiré adelante con fe…” (Ronaldinho, en una entrevista con ABC Color, desde su detención domiciliaria en Asunción).

Los hermanos gauchos fueron arrestados por haber ingresado a Paraguay el pasado 4 de marzo con documentos falsos.

“Nunca me imaginé que me podía pasar algo así, fue un golpe muy duro”, dijo el ex jugador azulgrana. “Llegué a Paraguay al lanzamiento de un casino on line y de un libro. Todo lo que hacemos es en virtud de los contratos que gestiona mi hermano”.

Explico su sorpresa por la detención. “Nos quedamos absolutamente sorprendidos al saber que los documentos que teníamos no eran legales”.

“A partir de ese momento nuestra intención fue siempre la de colaborar con la justicia para aclarar los hechos”.

Ronaldinho sigue a la espera de que todo quede aclarado y pueda volver a Brasil.

“Yo siempre tengo mi fe, siempre hago mis oraciones para que las cosas salgan bien y ojalá dentro de poco todo esto se acabe”.

“Toda mi vida he procurado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi fútbol”.

Admite que siempre recibió buen trato durante el tiempo que estuvo en prisión.

“Me han recibido con amabilidad: jugar al fútbol, autógrafos, fotos. Eso es parte de mi vida. No tendría ningún motivo para dejar de hacerlo y mucho más con personas que está viviendo un momento complicado al igual que yo”.

Un mes después de que fuera detenido por las autoridades paraguayas, ‘Dinho’ pagó una fianza de 1,6 millones de dólares como garantía para que el juez le permitiera la prisión domiciliaria a él y su hermano.

Decidió entonces hospedarse en un hotel céntrico en Asunción por el que paga 700 dólares diarios por los dos.

La investigación que continúa en curso ha arrojado 16 detenidos, en su mayoría policías y funcionarios, tres brasileños más, un empresario y los hermanos De Assis Moreira. Además, el hecho provocó la renuncia del director de Migración de Paraguay.

