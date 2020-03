“Ronaldinho es un tonto“: Abogado defensor. El abogado de Ronaldinho y su hermano, Adolfo Marín, declaró que el ex astro del futbol mundial es “tonto” y lo excusó de cualquier responsabilidad en torno al delito que enfrenta por presentar un pasaporte apócrifo al entrar a Paraguay.

LA INCREÍBLE DEFENSA DEL ABOGADO DE RONALDINHO: "NO ENTENDÍA, ES TONTO" El defensor del astro brasileño alegó que él no estaba al tanto de que los pasaportes con los que entró a Paraguay eran falsos, por ende no sabía que estaba cometiendo un delito. https://t.co/0QAIP810BU — Diario Olé (@DiarioOle) March 8, 2020

El litigante aseguró que las autoridades paraguayas no “entiende” que Ronaldinho “desconocía” que cometía un delito al portar documentos falsificados al ingresar a este país.

EXCLUSIVA foto tomada por mi hermano Ramón a Ronaldinho en la agrupación especializada, siempre sonriente y buena onda. pic.twitter.com/z1NfXnP3P0 — Tío Oscar (@OscarcitoGD) March 8, 2020

“La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, expresó Marín en entrevista con el periódico brasileño Folha de Sao Paolo.

Ronaldinho volvió a ser arrestado en Paraguay a solicitud de un juez de la Fiscalía General de la Nación. El exfutbolista y su hermano fueron encerrados en una cárcel que acoge narcotraficantes y políticos acusados de corrupción. pic.twitter.com/QMfMs5xGP4 — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 7, 2020

Asimismo, el abogado calificó de “arbitraria”, “abusiva” e “ilegal” la prisión preventiva a la que se hicieron acreedores sus clientes el sábado por parte de un fiscal por su presunta participación en un esquema de falsificación de documentos oficiales paraguayos.

Por otra parte, Sergio Queiroz, abogado de Ronaldinho, declaró que los brasileños desconocían que portaban un documento apócrifo y explicó que el seleccionado nacional se encontraba en territorio guaraní con el interés de emprender un negocio en esa nación.

Ronaldinho seguirá arrestado en Paraguay. ¿Por qué? Conoce los detalles sobre el caso contra el exfutbolista brasileño. https://t.co/1knZC8Y0FB — CNN en Español (@CNNEE) March 8, 2020

“Ronaldo y Roberto no sabían que los pasaportes eran irregulares, para ellos eran regulares. Por más que Ronaldo no tiene empresas en Paraguay, siempre está en interés. En el mundo entero posee empresas de su imagen”, señaló el litigante, quien se unió al grupo de abogados que defienden a Ronaldinho ante la justicia paraguaya.

#Deportes | El sábado por la mañana compareció ante un juzgado, luego de que fuera arrestado bajo sospecha de ingresar al país con documentos falsos https://t.co/Rlgo5U8rMZ — Vanguardia (@vanguardiamx) March 7, 2020

Ronaldinho y su hermano se encuentra en presos en una cárcel tras hacerse acreedores a prisión preventiva por ingresar a Paraguay con documentos falsos.

