Ronaldinho cumple 40 años preso en Paraguay. El astro brasileño está tras las rejas desde hace 14 días.

En primer lugar, Ronaldinho festeja en el contexto menos pensado y no saldrá por los próximos 15 días ya que la fiscalía se tomó licencia por la crecida del coronavirus en Paraguay y el mundo.

En consecuencia el brasileño ya tiene pensado armar un asado y una fiesta con los otros 25 presos que lo acompañan en su pabellón.

Mientras que en las últimas horas, el ex futbolista Fernando Lugo fue a visitarlo y confesó que “estuve hablando tres horas con él (Ronaldinho).

“Lo ví un poco desanimado (a Ronaldinho), pero siempre sonriendo. Él está muy bien, no le falta nada ahí. No está encerrado y siempre está fuera compartiendo momentos con los muchachos. Él es un tipo muy humilde”.

Ronaldinho tendría la chance de armar una fiesta con los otros 25 reclusos. Según informó ESPN. El asado se haría por la noche de este sábado y contaría con la autorización de las autoridades de seguridad.

Además en Bitbol publican un video de Samuel Eto’o dirigido a Ronaldinho, ex compañros en Barcelona. “No tengo palabras, hermano. No sé ni que decir, estamos hablando para ver cómo animarte. Tú hermano, tú mi amigo, no puedo imaginar lo que estás pasando, solo te pido fuerzas y que reces mucho”.

Samuel Eto’o agregó: “el Negro te quiere mucho y cuentas conmigo para lo que necesites y haré lo que necesites y si no puedo hacerlo, le pediré a un amigo un favor. Eres un buen chico”.

Finalmente lo que sucede en el mundo, en el tema el coronavirus, y en su caso dilatan y complican la situación del reo 194 de su prisión. Al menos Ronaldinho tiene a su hermano Roberto consigo.

