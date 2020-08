Ronaldinho alista su película biográfica.

El ex-Barcelona llevará su vida a la pantalla grande, ha anunciado tras salir de la cárcel.

Ronaldinho llevará su vida a la pantalla grande con una película que retrará cómo ha sido su carrera dentro y fuera del futbol. El dos veces Balón de Oro ha compartido el tráiler de su nuevo filme donde dejará ver aspectos de su vida.

El jugador brasileño mostró gran calidad cuando jugaba con la Selección Brasileña con la que ganó la Copa del Mundo en 2002, y lo mismo hizo en todos los equipos donde jugó. Claro que se le recuerda mucho por su paso en el Barcelona.

“Una etapa difícil llega a su fin gracias a Dios. No tengo palabras para agradecer todo el cariño y apoyo que recibí en estos últimos meses, ústedes están siempre en mi corazón”.

“Aprovechando este momento de felicidad quiero aprovechar para compartirles el teaser de la película que cuenta mi historia. Mucho se debe al apoyo de ustedes. Espero que les guste y pronto estará lista para que la vean”, tuiteó Dinho.

Luego de encontrarle documentos falsos, el jugador pasó varios meses en una cárcel de Paraguay. Hasta que se comprobó que no tuvo nada que ver con la falsificación de los documentos oficiales, por lo que recuperó su libertad en días pasados.

El exjugador del PSG ya se encuentra en Brasil tras recuperar la libertad y se nota tranquilo con lo que le vendrá a futuro luego de los días amargos que ha vivido.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme… pic.twitter.com/tp6WjowgGn

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020