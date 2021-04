Ronald Ramírez reporta a pretemporada de El Águila. El vallenato retumbará en El Beto Ávila, cuando Ronald Ramírez suba a la loma a defender la franela de El Águila de Veracruz para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Ronald Ramírez, originario de Cartagena, Colombia, una ciudad junto al mar y con un clima tropical, hacen que el lanzador se sienta como en casa.

En el 2013, en la Serie Latinoamericana que se realizó en el Beto Ávila, Ronald lanzó con los Caimanes de Barranquilla por Colombia. En el puerto, los pitcheos de Ramírez fueron veneno para la novena veracruzana.

📽️ Mano a mano, con nuestro parador en corto, Héctor Mora.



El infielder veracruzano nos habla de lo que significa en su carrera defender los colores del equipo de casa y cómo se dio su debut en el beisbol profesional con los @venados_mzt en el Pacífico.#LaTradiciónContinúa 🦅 pic.twitter.com/UGERemyQKY — El Águila de Veracruz (@elaguilabeisbol) April 13, 2021

“Ya había venido en el 2013. Tuve la oportunidad de lanzar en el estadio y me fue bien, me había gustado; venía con mucha expectativa, he ido recordando lugares que visité. Me sentí muy bien, le tiré 7-0 a México (Brujos de San Andrés) y me fue muy bien gracias a Dios”, recordó el serpentinero.

Aunque reportó a la pretemporada días después que sus compañeros, el pitcher no perdió tiempo para trabajar fuerte con su preparador físico en Colombia.

“Uno tiene que prepararse para la temporada completa y en eso estaba trabajando, yo sé que el equipo había empezado primero. No podía quedarme atrás, tenía que estar a la par de ellos”, destacó el cartagenero.

Ronald Ramírez estará lanzando bajo la supervisión de Carlos Chávez, coach de pitcheo y Héctor “Choco” Navarro, coach de bullpen, quienes estarán evaluando el brazo del pitcher. El colombiano tiene bien claro hasta dónde quiere llegar con El Glorioso.

Hoy, con el equipo, reportaron los lanzadores Irwin Delgado y Edison Frías, además del jugador de cuadro Héctor Gómez. 💪🇲🇽🇩🇴🇩🇴



¡Bienvenidos al vuelo de El Glorioso! 🙌#LaTradiciónContinúa 🦅 pic.twitter.com/D1x4xdh0bZ — El Águila de Veracruz (@elaguilabeisbol) April 12, 2021

“La expectativa es muy grande, como salí en una historia (Instagram): vengo con las maletas cargadas de sueños, con la expectativa de ser campeones, los dos últimos equipos donde he jugado, he sido campeón. La idea es que el equipo se acople y tengamos una buena representación”, sentenció Ronald Ramírez.

Tras terminar la preparación física en la playa, ahora el plan de pretemporada se enfocará en aspectos técnicos y tácticos.

