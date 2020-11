Ronald Koeman se rinde a los pies de Lionel Messi. Ronald Koeman ha puesto en marcha la operación sanación entre Lionel Messi y Barcelona. El entrenador de los Blaugranas reiteró que la Pulga es el mejor jugador del mundo y que sea tenerlo en su equipo, lo que se podría interpretar como un guiño para que el argentino continúe en el club más allá de 2021.

“Nunca he dudado. Le veo entrenar cada día y desde el primer momento ya dije que es el mejor del mundo… Y al mejor del mundo le quiero en mi equipo”, expresó Koeman en una entrevista con medios catalanes.

Koeman reveló que se enteró que Messi estaba descontento con el club y afirmó que fue a buscar al futbolista para hablar con él. El estratega neerlandés detalló que durante su primera reunión con la Pulga dejó en claro que él solo controlaba los aspectos futbolísticos y que la decisión de salir o quedarse en el equipo era exclusivamente del jugador.

“Me habían dicho que estaba descontento y fui a hablar con él en su casa. Él me dio sus razones y yo le expliqué lo que quería cambiar. Fui totalmente sincero con Leo, le dije que las únicas cosas que estaban en mi mano eran cuestiones de futbol: mi trabajo, mi sistema de juego, su posición en el campo, su importancia… Al final quedarse fue decisión suya”, agregó.

