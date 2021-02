Ronald Koeman sale en defensa de Lionel Messi. Tras conocerse el histórico contrato que firmó Lionel Messi con Barcelona en 2017, que le ha pagado más de 500 millones de euros, Ronald Koeman, entrenador de los Blaugranas, aseguró que la filtración del documento fue con “mala intención” y señaló que pese a la bomba mediática, el delantero rosarino no fue “afectado” por el reporte dado a conocer por el diario El Mundo.

#FutbolHD Ronald Koeman, tras la victoria de Barcelona, sobre la filtración del contrato de Messi:



🗣️ "Creo que hay que respetar a gente que ha hecho cosas tan importantes para el club. Ha habido intención de hacer daño. Pero nos mantenemos concentrados en nuestro trabajo". pic.twitter.com/UdTzcUuYfS — Habla Deportes (@HablaDeportes) January 31, 2021

“Lo que se ha publicado de Messi creo que ha tenido mala intención, ha sido para hacer daño a un jugador que ha dado tanto al Barça y a todo el fútbol español. Leo ha demostrado que es un ganador nato que sabe, a pesar de todo, ponerse en el partido. No tuve ninguna duda, a pesar de lo que ha salido en la prensa, de que no le iba a afectar”, declaró el estratega al término del partido ante Athletic Bilbao.

Brutal la defensa de Ronald Koeman a Messi. “No entiendo q se diga q Messi arruina al Barça. No lo entiendo. Si alguien de dentro ha filtrado esto, no puede tener futuro en este club”. — David Bernabeu Reverter (@DBR8) January 31, 2021

Cuestionado acerca de la posible persona que filtró el contrato de la Pulga, Koeman indicó que desconoce quién pudo proporcionar el documento al periódico; sin embargo, afirmó que si la fuente proviene del interior de los Blaugranas “no puede tener futuro” con el equipo.

“Si el responsable ha sido de alguien de dentro del club es muy malo. Si eres parte del Barça tienes que ayudar al club, a los técnicos, a los jugadores… Tenemos que pensar en lo nuestro y si alguien de dentro ha filtrado esto no puede tener futuro en el Barça… “¿Cómo ha salido? No sé… Hay que saber cómo ha podido salir en la prensa porque esas cosas no deben salir pero hay gente que le interesa hacer daño al Barça y hacer daño a Leo”, añadió el neerlandés.

🗣 ¡SIN FILTROS!



🔥 Fuertes declaraciones de Ronald Koeman sobre la polémica portada de Messi pic.twitter.com/UeaNtkqrUz — Goal en español (@Goal_en_espanol) January 31, 2021

Este domingo, el periódico El Mundo reveló que Barcelona y Lionel Messi acordaron una renovación por poco más de 555 millones de euros en 2017. Según este medio, la Pulga ha cobrado cerca de 511 millones de euros por este acuerdo, debido a que no alcanzó todos los criterios para llevarse el resto.

