Ronald Koeman revela molestia por filtraciones de Joan Laporta. Ronald Koeman libró la guadaña con la llegada de Joan Laporta a la presidencia de Barcelona, pero esto no significa que estén en sintonía. El estratega de los Blaugranas reveló que se encuentra molesto con el directivo debido a que dio a conocer a la prensa las condiciones que le puso para renovar su contrato al término de la temporada.

“Hace dos semanas y media tuvimos una conversación sobre un nuevo contrato. No se filtró nada a los medios hasta que el presidente tuvo una sesión con periodistas el pasado martes sobre la situación del club, también sobre el aspecto financiero y tal. Al final, de repente se empezó a hablar sobre el contrato”, dijo Koeman en plática con Algemeen Dagblad.

Asimismo, la prensa indicó que las condiciones para que Koeman continúe en el banquillo de los Culés son que gane LaLiga, juegue ofensivo y que apueste por los jugadores de la Masía.

“Un día después, los periódicos declararon: ‘Koeman puede obtener un nuevo contrato bajo tres condiciones’. Entonces dije: ‘esto no es posible. Necesito poder controlar cómo jugamos y a quién alineo’… Yo soy quien tiene que decidir quién juega”, añadió el neerlandés.

Finalmente, Koeman indicó que en ocasiones no se ha sentido respaldado por su directiva. “Hubo dos momentos en los que salieron cosas que no indicaban apoyo para el entrenador. Eso me molestó”, concluyó.

Ronald Koeman se encuentra en su segunda temporada con Barcelona y busca obtener algo más que el título de la Copa del Rey, el cual levantó el año pasado, en lo que será un proceso de renovación de la institución.

