Ronald Koeman reitera que seguirá en Barcelona. Ronald Koeman apareció ante la prensa, en la que podría ser su última conferencia de prensa como entrenador de Barcelona, y aseguró que no tiene ninguna intención de salir de los Blaugranas. El estratega neerlandés se quejó del trato que ha recibido de los medios de comunicación y cuestionó si alguien podría hacer un mejor trabajo con el equipo que tiene.

“Sé que siempre se depende de los resultados; es lo más normal. Mi intención es seguir el plan porque desde el club nadie me ha dicho nada. Estoy harto de defenderme. La gente que sabe puede analizar la situación del equipo y del club. Aquí se han hecho cosas importantes, hemos hecho cambios y lo demás se lo dejo a ustedes”, declaró Koeman.

Esta podría no ser la ultima rueda de prensa de Ronald Koeman . A pesar de estar expulsado aún no tiene decidido si dará él la rueda de prensa tras el partido ante el Atlético — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 1, 2021

Asimismo, cuestionó a los reporteros si otro entrenador podría tener mejores resultados en el equipo. “Yo no sé si otro entrenador lo haría mejor… No lo sé. La plantilla es la que tenemos, hoy y dentro de tres meses. Siempre se habla de sistema pero el sistema se crea por el tipo de jugadores y si no tienes extremos hay que buscar laterales y adaptarse”, añadió.

Además, cargó contra la prensa por el trato que ha recibido y señaló que esto ha afectado su estado anímico. “Es que no hace falta responder… Vosotros [los periodistas] pueden criticar o ayudar pero no es cuestión de ser bueno o malo… Es el trato hacia mí… sinceramente, podría estar mejor [de mi estado anímico]”, mencionó.

Finalmente, Koeman no quiso hablar sobre su relación con Joan Laporta, presidente de los Culés, y aseguró que no lo vio en las instalaciones del equipo, a pesar de que el directivo acudió a este lugar.

😯🔥 La respuesta de Ronald Koeman cuando preguntaron sobre su mejor y peor momento en el Barcelona



💬 Y agregó: "Si yo tuviese la bolsa del dinero, Messi estaría aquí. Y otros jugadores que traería para jugar dominando" pic.twitter.com/Vb5OTHksa1 — Diario Olé (@DiarioOle) October 1, 2021

Ronald Koeman no podrá estar el sábado en el banquillo en el que podría ser su último juego como entrenador de Barcelona, debido a una sanción que debe cumplir. Los Blaugranas se medirán ante Atlético de Madrid en un duelo que podría definir el futuro de su entrenador.

