Ronald Koeman no confía en que Lionel Messi siga en Barcelona. El futuro de Lionel Messi con Barcelona continúa en el aire y pese a que el delantero aún no revela si continuará en el club más allá de 2021, su entrenador no se muestra muy seguro de esta posibilidad. En entrevista con The Athletic, Ronald Koeman mencionó que tiene la “esperanza” de que Leo se mantenga con los Blaugranas, pero al mismo tiempo mencionó que “no confía en ello”.

“No confío en ello. Tengo la esperanza porque sigue siendo un gran jugador y sigue ganando partidos para nosotros. Estoy disfrutando de ser su entrenador y ahora no sé… Llegó siendo un chaval a Barcelona y no veo a Messi vistiendo otra camiseta que no sea la del Barça pero no sé qué pasará”, declaró el técnico de los Culés.

Koeman on Messi staying at Barcelona: I'm hopeful, but not confident

Acerca de su relación con la Pulga, Koeman indicó que esta buena y la calificó como “una gran relación profesional”. Además, detalló que no ha tenido un solo problema con el rosarino y develó que habla mucho con él de “temas tácticos”.

“No he tenido ningún problema con él. (Él) es el capitán del equipo, hablamos de temas tácticos y mantengo con él una gran relación profesional, como con todos aunque él es el capitán y debemos hablar más”, añadió el estratega neerlandés durante la conversación.

¡Algo sabe y no nos quiere decir! 🤔😣 Ronald Koeman, técnico del #Barcelona, sigue dejando en el aire el futuro de Leo #Messi con el cuadro blaugrana, aunque con pistas de que sí se va

Por último, Ronald Koeman recordó que visitó a Lionel Messi en su casa, tras ser nombrado entrenador de Barcelona, y le dejó en claro que él estaba “al margen” de los problemas que pudiera tener con el club.

El enfado de Koeman con los periodistas por la publicación del contrato de Messi

“”Estuve en su casa”, reveló, “para hablar de los planes que tenía con él y le vi entusiasmado… Le dije que yo estaba al margen y que estaría realmente feliz si se quedaba. ‘Si no te quedas, es tu decisión y tendrás que manejarte tú con el club. Si te quedas, serás parte del equipo y esta va a ser tu posición para que puedas dar lo mejor de ti mismo’”, concluyó Koeman.

