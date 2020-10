Ronald Koeman habla sobre su relación con Lionel Messi. Tras un inicio complicado de relación, Ronald Koeman aseguró que Lionel Messi ha hecho todo lo que esperaba de él. En entrevista, el entrenador de Barcelona habló sobre los primeros contactos que hizo con el argentino y aseguró que la conversación que tuvo con la estrella del equipo salió de buena manera.

“Después de fichar como entrenador, inmediatamente me comuniqué con Leo. Fui a su casa y le hablé de su futuro. Tenía claro su descontento. Al final salió bien y desde el momento que indicó que seguiría ha hecho todo lo que espero de él”, declaró el estratega neerlandés.

Cuestionado sobre la polémica salida de Luis Suárez, Koeman mencionó que habló con el delantero uruguayo y le hizo saber que no entraba en planes debido a que buscan renovar el plante de los Blaugranas.

“A Suárez se le había hecho muy difícil jugar. Y se lo hice saber honestamente. Le resultó difícil, pero yo nunca tuve ningún problema con él. Simplemente entrenó y entrenó bien. Yo estoy bien con Luis pero el club pensó que teníamos que rejuvenecer el equipo y eso se ve ahora en el grupo. Juega Ansu Fati, tiene 17 años. Tenemos a Pedri, de 17 años, que tiene sus oportunidades. Ronald Araujo está aquí con 21. Trincao aparece mucho y tiene 20 años. Y hemos fichado a Sergiño Dest de 19. Esos son todos jugadores para el futuro“, añadió.

Por último, Ronald Koeman expresó que entiende el malestar de Messi por la baja de Suárez, pero reiteró que fue una decisión del equipo.

“Koeman me decía que si no me iba del club, me iba a tener en cuenta. El entrenador no era, fue la directiva quien me sacó del Barcelona. Les molestaba que fuera amigo de Messi. Hace dos años que me querían echar trayendo otros delanteros”.

