Ronald Koeman habla sobre el arresto de Bartomeu. Tras la renuncia de Josep María Bartomeu y la próxima votación para definir a la nueva directiva de Barcelona, Ronald Koeman adelantó que podría haber un problema a la vista en el equipo. El técnico neerlandés señaló que si no ve un “futuro claro” podría haber inconvenientes, debido a que aún cuenta con un año por delante en su contrato.

“Hay que esperar al nuevo presidente, conocer su equipo técnico y luego hablar. Si entonces no veo un futuro claro para mí tendremos un problema, porque tengo un año más de contrato”, declaró Koeman, quien rechazó que haya hablado con Xavi Hernández, uno de los nombres que suenan para formar parte de la próxima directiva.

Cuestionado sobre la detención de Bartomeu, expresidente de los Blaugranas, el estratega neerlandés no quiso entrar en detalles e indicó que esperará para ver cómo se desarrollará el proceso penal del otrora hombre poderoso del club.

“Lo ocurrido con Bartomeu muestra que la imagen del club no es buena. Hay que esperar a ver qué pasa; no puedo opinar y solo podemos concentrarnos en nuestro trabajo”, afirmó al ser preguntado por la detención del ex presidente, revelando que “nosotros no podemos hacer nada pero la imagen del club no es buena”, añadió en conferencia de prensa.

Por último, Ronald Koeman lamentó la detención de Josep María Bartomeu y aseguró que el exdirectivo es una persona “excepcional”. “Sí me sabe mal por Bartomeu, claro. Le conozco bien, como a Oscar Grau, y me sabe muy mal por ellos porque tuve buenos momentos importantes con ellos. Para mí es una persona excepcional”, concluyó.

