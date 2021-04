Ronald Koeman explota contra el árbitro del Clásico. Barcelona dejó ir la oportunidad de ascender a la cima de LaLiga al caer por segunda ocasión en la temporada ante Real Madrid. Más allá del resultado, los Blaugranas expresaron su molestia por la actuación del árbitro Gil Manzano, quien se puso en el ojo del huracán al no señalar un supuesto jalón dentro del área sobre Martin Braithwaite.

🤬 La calentura de Koeman con el arbitraje de Barcelona vs. Real Madrid.



👉 Todo el Barça pidió penal de Mendy a Braithwaite. "El penal es clarísimo. Todo el mundo ha visto la jugada", reclamó el DT. pic.twitter.com/dHdSdo6hte — Diario Olé (@DiarioOle) April 10, 2021

“Si eres del Barça tienes que estar caliente y descontento por dos decisiones del árbitro. Yo a un árbitro solo le pido que acierte sus decisiones. El penalti es clarísimo. Tenemos que callarnos y ya está”, declaró Ronald Koeman en entrevista con la cadena Movistar Plus al término del juego.

Todos los jugadores del FC Barcelona y Ronald Koeman pidieron penal de Ferland Mendy sobre Martin Braithwaite. El cuerpo arbitral a nivel cancha no señaló nada y los asistentes del VAR no intervinieron. — Invictos (@InvictosSomos) April 10, 2021

Asimismo, arremetió contra el VAR por no intervenir y corregir el error de Manzano. “El penalti es clarísimo, lo ha visto todo el mundo y no entiendo que un linier que está a diez metros no lo vea. Puede que el árbitro no lo haya podido ver, pero hay un VAR para situaciones como esta, para ayudar a los árbitros porque el árbitro no lo puede ver todo”, añadió.

Real Madrid supera a Barcelona y toma el liderato de LaLiga

Chelsea vence a Crystal Palace con doblete de Christian Pulisic

Ronald Koeman explota contra el árbitro del Clásico por un penal no señalado sobre el final del juego

Finalmente, Koeman reveló que los jugadores de Barcelona quedaron tristes por la forma en que terminaron por caer ante los Merengues. “No soy el único que está así. Los jugadores se sienten tristes por esa decisión del árbitro. Hay jugadores que llevan muchos años en el Barça y no sé cómo deben sentirse otra vez”, concluyó.

¿De verdad Ronald Koeman y Gerard Piqué están llorando en plena televisión y pidiendo penal POR ESTO?



El barcelonismo cada día da más pena. pic.twitter.com/Tl3xtaVG43 — Laru👑 (@luislarumbeg) April 10, 2021

La jugada de la discordia ocurrió en los minutos finales del Clásico. Ferland Mendy dio un jalón a Martin Braithwaite que se dejó caer al sentir la presencia de su rival. El árbitro no consideró la acción como merecedora de ser señalada y continuó con el juego.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen