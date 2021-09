Ronald Koeman estalla contra Laporta en un nuevo documental. La novela entre Ronald Koeman y la directiva de Barcelona dejó un nuevo capítulo este viernes. El entrenador neerlandés reveló que Joan Laporta, presidente del club, buscó candidatos para sustituirlo durante el receso de temporada.

“Nos habíamos llevado siempre bien y, entonces, el presidente me dice: ‘todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más’”, dijo Koeman durante su participación en el documental Força Koeman.

Asimismo, indicó que le pidió a Laporta que fuera sincero y dijera si no era lo suficientemente bueno para dirigir al club. “El presidente es el presidente y está para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar al equipo y que así podríamos acabar con aquella historia”, añadió.

En el documental también se presenta Rob Jansen, agente del entrenador, quien acusó de hipócrita a Laporta por apoyar la estadía de Koeman frente a la prensa, mientras que en privado buscaba a su sucesor.

“Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato y que, si no lo encontraba, entonces Ronald podría continuar en el banquillo”, dijo Jansen, que reconoció que las personas alrededor de Koeman ayudaron que el neerlandés continuará en la institución tras solo ganar la Copa del Rey en la campaña 2020-2021.

Hace apenas unos días, Koeman estalló en una entrevista contra Laporta por filtrar información sobre su posible renovación de contrato. Tras la derrota de Barcelona ante Bayern Múnich en la Champions League, diversos rumores señalaron que la directiva Blaugrana buscará destituir al neerlandés en las siguientes semanas.

