Ronald Koeman cree que no es el mejor entrenador para Barcelona

Ronald Koeman, DT del @FCBarcelona, dijo que no se ha sentido respaldado por la directiva



🗣️"En la última parte de la temporada, no (he sentido el apoyo. Tengo un contrato, había que hablar del futuro. He sido el único portavoz del equipo y creo que eso hay que reconocerlo" pic.twitter.com/K8lDrJhoTp