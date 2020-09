Ron Roenicke no seguirá con Boston en 2021. Los Medias Rojos de Boston anunciaron que el mánager Ron Roenicke no continuará con el equipo para 2021. A través de un comunicado de prensa el equipo informó la noticia y agradeció la entrega y profesionalismo del coach a lo largo de un complicado año de 2020 para los campeones de la Serie Mundial de 2018.

Ron Roenicke is out as Red Sox manager. Cue the Alex Cora speculation.

— Jeff Passan (@JeffPassan) September 27, 2020