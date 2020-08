Ron Rivera revela que padece cáncer. La temporada baja de Washington Football Team sufrió un nuevo giro, después de que Ron Rivera, head coach del equipo, revelara en entrevista con ESPN que padece cáncer. El coach de ascendencia latina reveló que comenzará de inmediato el tratamiento, con el que espera vencer a un tumor que apareció en su cuello hace unas semanas.

“Probablemente hace dos semanas (me enteré de la noticia. Lo que hemos estado haciendo ahora es ordenar las cosas en su lugar, asegurándonos de que las cosas salgan como deseamos. El siguiente paso es iniciar los tratamientos, dejar todo en orden. Iniciaré mis tratamientos brevemente”, declaró Rivera a Adam Schefter, reportero de ESPN.

Rivera says the cancer is in the early stages and is considered “very treatable and curable." pic.twitter.com/eAuXzK6al7

A pesar de que comenzará su tratamiento contra el cáncer, y las dificultades que esto significa en plena pandemia de COVID-19, el entrenador de Washington aseguró que continuará con sus labores en el equipo, empero, adelantó que conoce que será afectado por las medicinas que deberá tomar.

“Planeo seguir dirigiendo. Los médicos me alentaron a ello. Ellos dijeron que si estaba convencido de ello, lo hiciera. Que no detuviera mis actividades físicas. Pero todo mundo me dijo que para la tercera o cuarta semana, comenzaré a sentirlo”, añadió Ron Rivera, quien fuera contratado el pasado 1 de enero como el nuevo head coach del equipo de la capital norteamericana.

Ron Rivera told his team tonight that he had cancer. "Some were stunned. A bunch came up and wished me well. I said, 'I’m going to be a little more cranky, so don’t piss me off.' "

— Adam Schefter (@AdamSchefter) August 21, 2020