Rommel Pacheco critica la lista de clavadistas publicada por la FMN. Ante la polémica que despertó la lista que presentó la Federación Mexicana de Natación (FMN) para definir a los clavadistas que acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio, Rommel Pacheco criticó el proceso que se siguió para seleccionar a los deportistas que representarán a México en esta disciplina.

Para Rommel Pacheco la Federación Mexicana de Natación debe dejar reglas claras sobre proceso selectivo https://t.co/P4WQ6Cegkh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 18, 2021

“Es definitivo que hay que dejar reglas claras, concisas de cómo va a ser cada proceso, para que no se preste a malinterpretaciones o a este tipo de variables. Es difícil decidir quién es la mejor selección, hay países como China que tienen varias competencias selectivas pero aun así las autoridades designan quién de acuerdo a muchas variables, pero es el equipo que siempre ha ganado, que sabe cómo hacerlo y que toma en consideración muchos aspectos”, declaró en entrevista con ESPN.

Pacheco lamentó que su expareja Paola Espinosa, Jahir Ocampo y Germán Sánchez no hayan sido tomados en cuenta para participar en Tokio 2020. Sin embargo, él si cuenta con su boleto y señaló que entiende que no llega como el favorito para su prueba.

Rommel Pacheco critica la lista de clavadistas publicada por la FMN, pide mayor claridad al momento de elegir

“El día de hoy te puedo decir que no soy el favorito en la prueba individual, están los dos chinos y el inglés, que esas son las ‘tres medallas seguras’, eso no quiere decir que yo no pueda ganar la medalla o que no haya la posibilidad, es la magia de los Juegos Olímpicos, lo has visto, ese día pasan circunstancias, el menos esperado gana y el que debió haber ganado, no ganó o no pasó a la final. Entonces yo me enfoco en lo que tengo que hacer”, añadió.

#Deportes | Un objetivo que tiene pendiente @Rommel_Pacheco es conseguir la medalla olímpica, pues es algo que se le ha negado y este será su último intento por conseguirla. #Tokio2021https://t.co/B8IwAhBvJb — Mestizo (@MestizoNews) June 18, 2021

Rommel Pacheco buscará ganar su primera medalla en los Juegos Olímpicos cuando participe en Tokio 2020 este verano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen