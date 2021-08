Rommel Pacheco anuncia su retiro de los clavados. Rommel Pacheco quedó lejos de obtener su primera medalla en los Juegos Olímpicos al terminar en la sexta posición en trampolín de tres metros este martes. El yucateco rompió en llanto tras concluir el certamen y anunció que se retirará de las piscinas para concentrarse en su carrera como político.

Me da gusto saber que a mi retiro el trampolín en México se queda con unas nuevas generaciones que vienen con todo. Muchas felicidades Osmar en este inicio Olímpico; tienes un gran futuro por delante de la mano de MaJin. #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/kzBPIgxEF3 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) August 3, 2021

“Ahora sí cuelgo el traje de baño el día de hoy, no más clavados. Me voy satisfecho y contento, me hubiera encantado la medalla, y esas lágrimas al final también fueron de ‘chin, no fue medalla’, pero me voy feliz”, declaró el clavadista tras terminar su participación en las Olimpiadas.

Hoy cuelgo el traje de baño y me quedo contento con todo el amor de la gente y la familia de los clavados. Me retiro en el mejor escenario, con un sexto lugar y siendo abanderado: @Rommel_Pacheco #JuegosOlimpicos #Tokyo2020 #VoyXMexEnTokyo

Pacheco confirmó que se ganó su puesto para la Serie Mundial de Clavados, sin embargo, descartó que vaya a ver acción en esta competencia.

Rommel Pacheco anuncia su retiro de los clavados tras finalizar sexto en Tokio 2020

“Clasifiqué a la Serie Mundial ya que el top ocho individual pasa a la Serie Mundial y mi entrenadora Ma Jin me dijo ‘nos vemos ahí, y le respondí que ‘no, ya nada de nada’”, reiteró sobre su decisión de poner fin a su ilustre carrera.

😭💔 NO ESTAMOS LLORANDO… 😭💔



Sólo se nos metió un emotivo retiro de Rommel Pacheco en los ojos…



Gracias por todo @Rommel_Pacheco #TokioenFOX #diving pic.twitter.com/x5l68SNeoW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 3, 2021

Pacheco Marrufo participó en los últimos dos días en la prueba del trampolín de tres metros e ilusionó a México con una posible medalla tras calificar a semifinales como tercero. Sin embargo, en esta ronda no repitió su brillante actuación, aunque avanzó a la final, y en la batalla por la presea quedó muy lejos de subir al podio.

¡ERES UNA LEYENDA!🇲🇽🙌

Rommel Pacheco termina su participación en Tokio2020 y con esto, anuncia el retiro de su carrera profesional. El de Yucatán fue 4 veces clavadista olímpico, 6 veces medallista panamericano y campeón del mundo en 2016. ¡GRACIAS POR TANTO, ROMMEL!#Tokyo2020 pic.twitter.com/EhtZnc1uJt — Yudith MB (@YudithMalik) August 3, 2021

Rommel Pacheco regresará a México a tiempo para tomar posesión como diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) tras obtener su curul gracias al apoyo de más de 55,000 votantes en Yucatán.

