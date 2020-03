Romelu Lukaku está enloqueciendo por la cuarentena. “Me estoy volviendo loco por la cuarentena”, dijo el delantero del Inter de Milán.

El delantero belga del Inter de Milán, Romelu Lukaku, no la está pasando bien ante las restricciones por coronavirus.

Lukaku, delantero del Inter de Milán, confesó en entrevista con el exdelantero Ian Wright que no la está pasando nada bien con la cuarentena a la que Italia se ha tenido que someter ante la crisis del Coronavirus, pues es el país de la Unión Europea más azotado por dicha enfermedad.

“Casi me vuelvo loco. No puedo salir, no puedo entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días. Echo de menos la vida normal”, manifestó Romelu Lukaku.

Lo que más le ha afectado a Lukaku es no poder ver a sus seres queridos, pues la distancia y la propagación del virus lo mantienen separado de su familia, la cual se encuentra en Bélgica.

“Estar con mi madre y con mi hijo. Con mi hermano. Pienso en todos y es triste. No puedes tener contacto con las personas que amas”, aseguró Romelu Lukaku.

“Tengo que tener cuidado”, reconoció: “Mi madre tiene diabetes así que no puedo ir y abrazarla. Ella ya no sale. Mi hermano y yo se lo dijimos de inmediato. Ni pensarlo. Sale al jardín y por la noche, después de anochecer, toma un poco el aire, pero nada más”, añadió Lukaku.

Romelu Lukaku reconoció que esta amarga experiencia le ha servido para valorar lo que tiene y expresó su deseo de pronto poder continuar con su vida normal.

“La verdad, echo de menos entrenar y jugar frente a los hinchas. Ahora empiezo a apreciar lo que tengo”, completó el delantero Romelu Lukaku.

Finalmente, Lukaku agradeció el apoyo que el Inter de Milán le hado durante la cuarentena, pues el club italiano le proporcionó una bicicleta estática para poder entrenar dentro de su pequeño apartamento donde no cuenta con el espacio suficiente para realizar sus actividades físicas.

