Roland Garros se jugaría con público en las arenas. La pandemia de COVID-19 provocó que los organizadores de Roland Garros postergaran la edición 124 de este torneo de tenis, sin embargo, no evitaría que esta competencia se dispute con la presencia de aficionados en las arenas. Bernard Giudicello, presidente de la Federación de Tenis de Francia (FFT), dio a conocer que el evento contaría con la asistencia de público, pese a que otros deportes han optado por evitar el ingreso de espectadores.

— Órale! Qué Chiquito (@OraleQChiquito) May 27, 2020

“Debo informarles que hemos logrado evitar lo peor: la cancelación del torneo. Debimos postergarlo por algunos meses, pero aquí estamos y es un alivio. Volveremos a vernos con los aficionados y eso es lo más importante tanto para nosotros como para ellos”, declaró Giudicello.

Tennis: Roland Garros planning for fans not empty seats at French Open https://t.co/AjTK2lO0VD

— ST Sports Desk (@STsportsdesk) May 27, 2020