Rojas de Veracruz con la mira puesta en Abejas.

Después de terminada su gira por el estado de Chihuahua, las Rojas de Veracruz regresaron al puerto este viernes para prepararse ya con miras al compromiso que sostendrán este domingo, a las 4 de la tarde, y lunes, a las 8 de la noche, en el Auditorio “Benito Juárez” ante la Abejas de León.

Esta serie es clave en las aspiraciones de las Rojas en busca de su pase a la Postemporada por lo que la directiva invita a los aficionados a llenar el Auditorio “Benito Juárez” para juntos conseguir hacer historia en el baloncesto femenil en su primera incursión en la Liga Sisnova LNBP.

Los boletos continúan a la venta tanto en las taquillas del Auditorio “Benito Juárez” como en línea a través de www.eticket.mx. Las taquillas están abiertas de 11 de la mañana a 8 de la noche.

ABDI XICOTÉNCATL

Por su parte, Abdi Xicoténcatl reconoció que ante Adelitas sería un compromiso complicado pues “veníamos con ocho jugadoras, tres piezas clave estaban fuera; sin embargo, sabíamos que teníamos que salir a dar lo mejor y creo que eso lo hicimos bien”.

“Pero esto se queda aquí; regresamos a casa y tenemos que defenderla. Lo que nos caracteriza a nosotras es que no nos damos por vencidas, dejamos el corazón, el alma, siempre en la cancha y eso lo vamos a seguir haciendo hasta el final de temporada” concluyó.

ISRAEL ZERMEÑO

Al término del segundo partido de la serie ante Adelitas, el entrenador de las Rojas, Israel Zermeño, reconoció que el tener una mínima rotación tras la lesión de tres de sus extranjeras provocó mayor desgaste en algunas de sus jugadoras en el primer juego ante Adelitas y “para el segundo ya no nos dio el físico para poder competir como debíamos haberlo hecho”.

En el segundo juego de la serie, Lynetta Kizer, una de las jugadoras que no tuvo actividad en el primer compromiso, jugó alrededor de 10 minutos, “Lynetta regresa por ayudarnos, no porque está para jugar y sólo me ayudó para la rotación, para tener un jugador más que le ayudara a dar descanso a las jugadoras”, señaló el hidrocálido.

Finalmente, dijo que ahora hay que ver hacia el siguiente compromiso “tenemos que ir por la siguiente serie. Nuestros próximos seis partidos son muy importantes para nosotros, para nuestros objetivos”.

