Roger Martínez se mantendrá en América . A pesar de que se encuentra borrado de América, Roger Martínez habría decidido continuar en el equipo. El representante del delantero, Fernando López, confirmó la determinación del jugador colombiano, quien rechazó una oferta para emigrar a la MLS.

“Roger (Martínez) se queda en el América”, declaró López en entrevista con el diario AM. Con estas palabras, se da por finalizado el rumor de que el atacante cafetalero podría dejar el Nido para llegar a Inter de Miami, escuadra de recién ingreso a la MLS y que está dispuesta a pagar alrededor de 15 millones de dólares por la carta del futbolista.

"Emilio Azcárraga ya no quiere a Roger Martínez en el América"@ruubenrod en la @UpalabraMX — ᴄғ ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴɪsᴛᴀ 🦅 (@CFAmericanista) February 1, 2020

Roger Martínez desechó la posibilidad de jugar en Estados Unidos porque continúa con la idea regresar al futbol de Europa, en donde jugó con el Villarreal.

Previo al partido en contra de Bravos de Juárez, Miguel Herrera aclaró la razón por la que el colombiano no tiene actividad con América e indicó que es una decisión de la directiva Azulcrema y hasta que no le sea señalado, el Piojo no utilizará a Martínez.

🚨 🚨🦅🦅 Se le acaba el tiempo a Roger Martínez. O acepta la oferta de la MLS o no tendrá minutos…. está por echar a perder su carrera. https://t.co/BVWOpMIj0p — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) January 31, 2020

Roger Martínez se mantendrá en América y no jugará por decisión de la directiva

“Lo de Roger (Martínez), no me monto en ningún macho, se tomó la decisión directiva y cuerpo técnico, no me ha llegado una indicación diferente, hay una oferta, su gente negocia por esa oferta, por eso no pensamos en Roger. Si mañana me dicen que no salió, sigue entrenando, ni estoy peleado con él, es un tipo muy profesional, trabaja al parejo, no puedo ponerlo porque hay una oferta, esperaremos esa situación”, explicó Herrera en conferencia de prensa.

Roger Martínez no volverá a jugar en América. Aunque no acepte la oferta de la MLS. Si se queda en el club, solamente entrenará. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) January 30, 2020

A pesar de las múltiples ausencias que tiene América en el ataque, Roger Martínez no verá acción con el club de Coapa, que espera el regreso del juvenil uruguayo Federico Viñas, quien se encuentra concentrado con su selección en el Torneo Preolímpico de la Conmebol.

¿Qué necesidad tiene Roger Martínez de echar a perder su carrera? Pudiéndose ir a la MLS, vivir en Miami y ganar lo que quiere, sigue aquí, amargándose la vida, quedándose en un equipo en el que no quiere estar. — Karen Rodríguez 🦅✨ (@Karensoy_) February 1, 2020

Actualmente, los Azulcremas cuentan con Henry Martín y Giovani dos Santos como los únicos hombres de área. Mientras que el otro delantero del club, Nicolás Castillo, se recupera de una operación a la que fue sometido a media semana.

