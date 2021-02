Roger Martínez podría ser fichado por Bolonia. A escasas horas del cierre del mercado invernal, un equipo de Italia hace un último esfuerzo por llevarse a uno de los jugadores de América. De acuerdo al periodista Gianluca Di Marzio, Bolonia busca llevarse en préstamo a Roger Martínez, quien a media semana no se comprometió a seguir con el club de Coapa.

“Puede que el Bolonia haya encontrado al primer delantero que buscaba desde hacía tiempo. Se trata de Roger Martínez, delantero colombiano de 26 años, del Club América, equipo mexicano de la Liga Mx Clausura”, escribió Di Marzio en su portal de internet este domingo.

ROGER MARTÍNEZ IRÍA A ITALIA



El Bolonia de la Serie A está interesado en la cesión del atacante colombiano, Roger Martínez, de acuerdo con el periodista italiano Gianluca Di Marzio el jugador de 26 años está muy cerca de ir al Viejo Continente. pic.twitter.com/UMYtviMQQw — Colosos (@SomosColosos) January 31, 2021

El periodista italiano reveló que la directiva del club de la Serie A ya contactó a los representantes de Roger, a quienes señala de “conocerlo”, y detalló que el delantero podría arribar en una cesión. “Durante esta jornada, Walter Sabatini inició contactos con el séquito del jugador que conoce bien, habiéndolo traído a China en 2016 en Jiangsu Suning. Trabaja para una operación de préstamo”, añadió.

El martes, Roger Martínez declaró, tras la victoria de América sobre los Bravos de Juárez, que “desea jugar”, independientemente de si esto ocurre con las Águilas, por lo que dejó entrever su anhelo por salir de la institución con la que ha tenido una serie de problemas desde hace un año.

“Quiero ser feliz, quiero jugar, es lo que me gusta, lo que me hace feliz y darle gracias y gloria al señor. Además es un triunfo importante para el equipo. El estar en este club es algo muy bonito, el estar en este club siempre habrá presión. Por ahí se dicen muchas cosas que no son ciertas pero eso me da fuerzas para ser feliz”, dijo.

