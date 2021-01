Roger Martínez no sería registrado por América. A escasos días de su debut en el Guard1anes 2021, América sigue sin contar con la presencia de Roger Martínez en los entrenamientos. El colombiano recibió un permiso especial de la directiva para ausentarse de los trabajos, a la espera de que pueda resolver su situación contractual con el club, empero, todo parece indicar que no continuará con las Águilas.

FUTURO COMPLICADO



América podría no registrar a Roger Martínez para el próximo torneo…



De acuerdo al diario Récord, el delantero sudamericano no será inscrito por el equipo para el próximo torneo. Su nada sorpresiva baja se deberá, principalmente, a la llegada de Pedro Aquino, así como el arribo de Nicolás Castillo, lo que dejó a los Azulcremas con más jugadores extranjeros de los que pueden registrar.

Asimismo, los problemas entre Martínez y América no son un secreto, por lo que el club de Coapa optaría por dejar fuera de sus planes para el próximo semestre al cafetalero, en caso de que no logren colocarlo en algún equipo en el extranjero. Según Récord, las Águilas estarían dispuestas a pagar el sueldo del delantero si no sale de la institución y no es inscrito en la Liga Mx.

Cuestionado por el futuro de Roger, Santiago Solari evadió emitir una postura a su llegada a los Azulcremas y mencionó que platicaría primeramente con todos los jugadores antes de tomar una decisión sobre movimientos en la plantilla.

“No me gusta expresarme de manera particular, no doy nombres propios, no es habitual en mí, todos los jugadores son importantes, todo hacen el equipo, apenas es mi primer día con ellos, los estoy conociendo, no puedo dar detalles, pero no me gusta dar opiniones individuales”, declaró el estratega de las Águilas.

América iniciará su participación en el Guard1anes 2021 el sábado, cuando reciba a Atlético San Luis en el estadio Azteca.

