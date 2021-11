Roger Federer se perdería los primeros tres Grand Slam de 2022. Roger Federer adelantó que difícilmente podrá regresar a las canchas de tenis antes del verano de 2022, por lo que se perderá los Abiertos de Australia, Roland Garros y Wimbledon, tres de los cuatro Grand Slam de la temporada de la ATP, debido a que aún se recupera de una operación de rodilla a la que se sometió hace algunos meses.

“No podré salir a correr hasta enero y no podré entrenar con pelota hasta marzo o abril. Me sorprendería muchísimo si llegase para jugar en Wimbledon [el próximo año]”, dijo el histórico tenista en entrevista con Le Matin.

Su Majestad reconoció que su retiro está muy cerca y señaló si no regresa en 2022 estaría dispuesto a jugar en 2023, pese a su edad y el dolor en sus rodillas. “No me importa si regreso en 2022 o 2023, con 40 o 41 años. La pregunta que me hago es si podré torturarme todos los días para mi regreso. Mi corazón, hoy, me dice que sí. Aunque sé que el final está cerca, me gustaría intentar jugar un par de partidos importantes más de nuevo”, agregó.

Sobre su nivel de juego en su eventual retorno a las actividades, el suizo señaló que desconoce si podrá volver a competir por un título, pero esto no lo desanima en su meta de volver a las canchas.

Roger Federer se perdería los primeros tres Grand Slam de 2022; no espera volver hasta el próximo verano

“Nadie lo sabe, ni los propios médicos [si podrá pelear por los Slams el día de mañana]. Yo, aún mantengo la esperanza. Mi mundo no colapsará si eso no vuelve a suceder, pero mi sueño ahora es poder volver. Creo en este tipo de milagros porque ya los he visto. Me gustaría volver a ver lo que puedo lograr como tenista profesional”, declaró.

Finalmente, sobre su retiro, Federer confesó que es una decisión muy difícil de tomar, pero señaló que espera que pueda hacerlo en una cancha de tenis. “Me cuesta mucho tomar la decisión [de retirarse]. Ojalá pudiera ser yo quien decidiera el momento. Eso es algo muy personal, todos queremos que pueda despedirme a mi manera en una cancha de tenis”, concluyó.

Roger Federer solamente disputó un puñado de juegos durante 2021 tras una ausencia de más de un año. Aunque logró participar en Roland Garros y Wimbledon, el suizo se perdió todo el segundo semestre del año al someterse a una nueva operación de rodilla.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen