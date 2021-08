Roger Federer se perderá el resto de la temporada tras nueva operación

“He estado haciendo controles con los médicos en mi rodilla… Me lastimé aún más durante la temporada de césped y no es la manera de seguir adelante.



"Me dijeron… que para que me sintiera mejor necesitaría cirugía. Decidí hacerlo".



Que te recuperes pronto, @rogerfederer 💪 pic.twitter.com/arNRbjazf9