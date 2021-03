Roger Federer revela que nunca pensó en el retiro. Esta semana, Roger Federer pondrá fin a un ayuno de más de un año sin jugar un partido oficial de tenis, cuando inicie su participación en el Abierto de Doha. A pesar de las múltiples lesiones de rodilla, que lo llevaron dos veces al quirófano, el histórico jugador suizo descartó que haya contemplado el retiro durante su tiempo fuera de las canchas.

“La retirada nunca fue opción. Lo importante es que no sufro y que no estoy lesionado. Estoy muy contento de estar de vuelta para jugar un torneo, no pensaba que fuera a tomar tanto tiempo”, declaró Federer en rueda de prensa.

Acerca de si se siente listo y sano para reanudar su actividad en la ATP, Roger indicó que está “confiado” y que de lo contrario no estaría presente en torneo. “Obviamente confiado. De no ser así no me pondría en esta situación. ¡Tuve una visión de mí mismo con el trofeo!”, añadió Su Majestad.

Sobre sus récords que están siendo alcanzados por Rafael Nadal y Novak Djokovic, Roger Federer bromeó y aseguró que estos tenistas tampoco están jóvenes, empero, reconoció el nivel que han mostrado en los últimos meses, aunque puso énfasis en su preocupación por su propia salud.

“Lo que Novak y Rafa han hecho últimamente es extraordinario, pero ya no tienen 25 años tampoco. Novak ganó en Australia, Rafa en Francia. Parecen en su apogeo, lo que es formidable para el tenis y para el debate. Solo me preocupo de mi propia salud, de mi propio juego más que del récord”, concluyó.

