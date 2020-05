Roger Federer dona un millón de dólares a familias vulnerables de África. Roger Federer no solo es uno de los jugadores más grandes de la historia del tenis, sino que su influencia va más allá de las canchas. El suizo ha protagonizado un gran número de actos de caridad en los últimos años y con la pandemia de COVID-19 en pleno apogeo, el hombre récord del deporte blanco puso su granito de arena.

A través de sus redes sociales, el helvético anunció una donación de un millón de dólares; con la cual se apoyarán a 64 mil niños en situación vulnerable y a sus familias en África. Los beneficiarios de esta noble causa recibirán comida a través de la fundación de Federer.

Now more than ever we must come together to help families in need 🙏 https://t.co/c8fhhyRBIi

— Roger Federer (@rogerfederer) May 6, 2020