Roger Federer desea regresar para el Abierto de Australia. Roger Federer aprovechó el parón del tenis para someterse a una operación de rodilla que lo hizo perderse el resto de la temporada 2020 de la ATP. A sus 39 años, el helvético declaró que parece que podrá estar de regreso para el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2021, aunque aceptó que no piensa apresurar su retorno a las canchas.

“Estoy en el camino correcto. Me voy a tomar mi tiempo y no quiero presionarme. No competiré en un torneo hasta que esté cien por ciento en forma. Ahora mismo parece que puedo volver en el Abierto de Australia en enero”, expresó el otrora número uno de la clasificación mundial al semanario Schweizer Illustrierte.

Federer reveló que tras la operación que le fue practicada en una de sus rodillas aún no puede entrenar por tiempos prolongados, pero detalló que está libre de dolor y que ha fortalecido su cuerpo. Asimismo, mencionó que no espera más procedimientos quirúrgicos.

“Todavía no puedo entrenarme normalmente. Más de dos horas con la raqueta no son posibles en este momento. Pero he estado trabajando la resistencia y la fuerza de forma absolutamente indolora desde hace un tiempo. No habrá más operaciones”, agregó el suizo.

Por último, Roger Federer develó que seguirá en el tenis mientras tenga “diversión”. “Mientras me divierta, continuaré”, mencionó el histórico jugador, quien aceptó que lleva cinco años en análisis de la fecha en la que dará un paso al costado y se retirará.

