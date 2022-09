Roger Federer anuncia su retiro del tenis.

A los 41 años, el suizo puso punto final a su extraordinaria carrera en el tenis.

El legendario tenista suizo Roger Federer anunció este jueves en un comunicado su retirada al término de la Laver Cup, competición que se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre.

“La Laver Cup, la semana próxima en Londres, será mi último evento ATP”, publicó en las redes sociales el suizo de 41 años, que ganó 20 títulos de Grand Slam durante su larga carrera.

“De todos los regalos que me ha dado el tenis en los últimos años, sin duda, ha sido toda la gente que me he encontrado por el camino. Amigos, rivales y los fans que me ha dado el deporte en esta vida. Hoy quiero compartir algunas noticias con todos vosotros”.

“Como sabéis muchos de vosotros, en los últimos tres años se me han presentado muchos retos por lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites y es el mensaje que mi cuerpo me ha dado. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera competitiva”.

“La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no será en Grand Slams ni en el circuito ATP. Esta es una decisión agridulce, poeruq echaré de menos todo lo que el circuito me ha dado”.

