Roger Federer afirma que lo peor de su cirugía ya pasó. Roger Federer envió un mensaje de esperanza a todos sus seguidores, después de señalar que la parte más difícil de su nueva operación de rodilla ha pasado. El histórico tenista suizo aseguró que se recupera adecuadamente del procedimiento quirúrgico, aunque no detalló cuándo podría estar de regreso en las canchas.

“Lo peor ya quedó atrás. Estoy deseando que llegue todo lo que está por venir. Será un desafío emocionante regresar al circuito".



“Lo peor está detrás, estoy deseando que ocurran cosas. Cuando vuelves de una lesión, cada día es un día mejor, es una época excitante”, dijo Federer durante un evento organizado en Zúrich. “Lo estoy haciendo bien, la rehabilitación está progresando paso a paso”.

Su Majestad señaló que tuvo dolor a su regreso al circuito, después de una ausencia de 13 meses por una anterior cirugía de rodilla, y descartó que su malestar haya sido mental, como fue mencionado por algunos medios.

Sobre su eventual regreso, Federer afirmó que deberá ser paciente y no apuntó a una probable fecha en la que pueda jugar. Asimismo, lamento que no pueda participar en la Laver Cup de este año. “Me duele. Sabía que en un momento dado no podría participar, pero no pensaba que fuera este año”, añadió.

Roger Federer apenas pudo disputar 13 partidos durante 2021 y se despidió de las canchas tras caer en cuartos de final de Wimbledon. Después de su eliminación, el 20 veces ganador de un Grand Slam reveló que debía someterse a otra cirugía y adelantó que estaría fuera de acción por un largo periodo de tiempo.

