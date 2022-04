Rogelio López encabeza la clasificación de pilotos.

En Chiapas obtuvo la bandera a cuadros número 28 en su paso por NASCAR México.

Tras la victoria en la fecha inaugural de NASCAR México Series 2022, en el Súper Óvalo Chiapas, el volante aguascalentense, Rogelio López, encabeza la clasificación de pilotos con 48 puntos.

El piloto del auto número 6 Akron-YAVAS.com-AlphaRacing atribuyó la victoria en Tuxtla Gutiérrez a la labor realizada por los mecánicos de su equipo en la temporada invernal.

“Se debió al gran trabajo de pretemporada que hicieron los chicos de la escudería, la única manera de retribuirles a ellos y a mis patrocinadores es con triunfos como lo hicimos en Chiapas”, apuntó López III.

“Todavía no pasaba la primera vuelta y ya me habían pegado, no fue el mismo coche del sábado, que era un gran auto. Tuvimos que irlo trabajando y a final de cuentas salimos con la victoria”, recordó el integrante de Alfa Racing.

El hombre con más banderas a cuadros en la historia de NASCAR México, con 28, resaltó dicho hecho, pero dejó en claro que no es algo que le preocupe o le robe el sueño.

“Anteriormente cuando fui campeón o subcampeón nunca empecé ganando, es bueno, hay que mantener el ritmo, es el primer paso de 12 para lograr el título”, apuntó Rogelio.

“Las victorias y el récord se quedarán ahí como un número, no me quita el sueño si Rubén Rovelo me supera. Es más joven que yo, cambiaría esas victorias por un campeonato más”, expresó el piloto de 34 años de edad.

Finalmente, agradeció el apoyo de Akron, YAVAS.com, OC Fitness, Escudería Telmex y el equipo Alpha Racing, por los cuales. Dijo, buscará más triunfos en la actual campaña de los Stock Cars.

“Tenemos que seguir trabajando, hay pistas en las cuales nos dimos cuenta que no somos tan fuertes. Pero con lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo vamos a ser más sólidos que en años anteriores”, expuso el experimentado volante.

