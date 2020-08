Rogelio Funes Mori revela en dónde contrajo el COVID-19. Rogelio Funes Mori fue uno de los jugadores de Monterrey que contrajo el COVID-19 y que logró superar sin dificultades este padecimiento. A semanas de haber dejado atrás a esta enfermedad, el delantero argentino aseguró que tomaba todas las medidas recomendadas por las autoridades, por lo que cree que pudo haberse contagiado durante una salida al supermercado.

🚨 ¡Así pudo contagiarse Funes Mori de coronavirus! 🚨https://t.co/AQqQYuNIv2 — MedioTiempo (@mediotiempo) August 5, 2020

“Estamos expuestos a eso, creo que las cosas pasan, me cuidaba mucho, yo sólo iba al supermercado con mi mujer y seguramente me contagié ahí, hay que tomar conciencia, saber que te puede pasar y esperemos que no nos vuelva a pasar, estamos expuestos a eso, hay que aprender a convivir con esta pandemia”, expresó Funes Mori en conferencia de prensa.

Funes Mori positivo de Covid-19. pic.twitter.com/nRrJTtcCeG — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) June 10, 2020

Sobre la fiesta de cumpleaños que organizó su compañero de equipo, Hugo González, y a la que asistió Dorlan Pabón, señaló que los Rayados “tomaron medidas” y expresó que ese suceso ya quedó atrás, por lo que mencionó que ahora están concentrados en la cuestión deportiva.

“Nosotros tenemos que ser ejemplo, el club ya tomó medidas, del caso ya no se habla, nosotros estamos mentalizados en lo deportivo, sabemos que son dos jugadores importantes para nosotros, pero bueno ya aprendieron, no podemos hacer esas cosas, el club ya tomó medidas y ya está todo solucionado, esperamos no vuelva a pasar”, añadió.

¡OFICIAL! Rogelio Funes Mori venció el Covid-19. La última prueba arrojó el negativo. pic.twitter.com/VM8L0kBiZY — RAYADO HASTA QUE MUERA (@RAYADOHQM) June 20, 2020

Tras la polémica fiesta, Monterrey determinó no convocar a Hugo González y a Dorlan Pabón para el partido ante León, en el cual perdieron por marcador de 1-0. Ambos elementos fueron sometidos a la prueba de COVID-19 y arrojaron un resultado negativo.

