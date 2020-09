Rogelio Funes Mori desea jugar con la Selección Mexicana. Ante la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana, Rogelio Funes Mori reveló que estaría dispuesto a ser llamado por el Tri, ante los cambios de que se avecinan a nivel de naciones en la FIFA. El delantero de Monterrey detalló que si es posible jugaría con el representativo de México para devolver un poco de lo que ha recibido de este país.

“Sin duda, mi hijo nació acá y le tengo gran cariño a México. Mi abogado y mi representante saben la modificación del nuevo reglamento y me encantaría. Sería una oportunidad muy linda devolverle algo a este país que tanto me ha dado”, expresó Funes Mori en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, dio a conocer que ya comenzó los trámites de su naturalización para obtener la ciudadanía mexicana, con la ayuda de Monterrey, y mencionó su emoción por poder ser convocado por Gerardo Martino.

“Ya hablé con el club para empezar los papeles de naturalización y después depende de otras cosas, pero sin duda me encantaría. Mi hijo nació acá, le tengo un cariño muy grande a este país, a México, así ese que con mi abogado y representante sabemos de las modificaciones del nuevo reglamento (de FIFA), me encantaría, obviamente me tengo que naturalizar, los años ya los cumplí (en México), así que sería una oportunidad muy linda de devolverle algo al país que tanto me ha dado”, agregó.

Por último, Rogelio Funes Mori dijo que sería un honor vestir la playera de la Selección Mexicana, empero, habló sobre las múltiples opciones que tiene el Tata en la delantera y que podrían complicar su convocatoria.

“Para mí sería un gusto y un orgullo el poder representar a México, siempre respetando a México que tiene grandes jugadores, grandes muchachos, chicos como (José Juan) Macías, Henry Martín, están creciendo mucho y hay mucho futuro”, concluyó.

