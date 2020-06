Roethlisberger admite adicciones al alcohol y pornografía.

El quarterback de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, recientemente compartió detalles sobre las batallas personales que tuvo fuera de los emparrillados.

Durante una conferencia cristiana virtual en el Día del Padre, Roethlisberger admitió haber luchado contra dos adicciones.

“No siempre es fácil, la gente no se da cuenta de que somos atletas, somos humanos, pecamos como todos los demás. No soy diferente, cometemos errores, nos volvemos adictos a las cosas”.

“Creo que a veces nos ponen en este pedestal donde no podemos cometer errores. Me he quedado tan corto como cualquiera”.

Mientras que “he sido adicto al alcohol, he sido adicto a la pornografía, lo que ahora me convierte en el mejor marido, el mejor padre y el mejor cristiano que puedo ser”. dijo Roethlisberger, según ESPN.

Además Roethlisberger dijo que está tratando de ser un mejor cristiano y que fue bautizado hace tres años, aunque también fue bautizado de niño.

“Ahora más que nunca, es genial ser cristiano, especialmente los atletas profesionales. Una de las cosas que quiero contarles a los muchachos y contarle a la gente es que puedo ser un buen atleta y un cristiano. No es lo uno ni lo otro. Puedo hacer las dos cosas”, agregó ‘Big Ben’.

Roethlisberger ganó dos Super Bowls con los Steelers en 2005 y 2008. Fue suspendido por los primeros cuatro juegos de la temporada 2010 por violar la política de conducta personal de la NFL, y también fue acusado de agresión sexual en julio de 2009.

Finalmente el quarterback de los Steelers confesó durante la pandemia que está tratando de ser un mejor cristiano.

