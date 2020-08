Rodolfo Pizarro se estrena en Miami y posa con “aficionada”.

Rodolfo Pizarro sigue haciendo historia con Inter Miami pues esta vez anotó en el primer partido del equipo en su estadio, el Inter Miami CF Stadium.

Puso el 3-1 ante Orlando City al minuto 49 en el regreso del torneo regular de MLS. Rodolfo prendió el balón dentro el área grande y luego de un cabezazo para aumentar la ventaja ante Orlando City.

El mexicano festejó brincando dos bardas y corriendo a abrazar la fotografía de cartón de una aficionada en las gradas.

Pizarro fue el autor del primer gol en la historia del club al marcar en la derrota 2-1 ante DC United el 7 de marzo de 2020. Fue el último partido de liga antes de la suspensión por la pandemia.

El mexicano además marcó un gol en el torneo MLS is Back.

El siguiente compromiso de Pizarro y el Inter Miami será el miércoles 26 de agosto ante Atlanta United, equipo que vio el debut de Erick ‘Cubo’ Torres . Jürgen Damm no fue convocado con Atlanta.

Julián Carranza hizo un doblete (12’, 23’) y Pizarro un tanto (48’) para las tres anotaciones de los dirigidos por Diego Alonso; por los Leones marcaron Daryl Dike (18’) y Nani (80’).

El encuentro arrancó con intensidad de ida y vuelta y con propuesta ofensiva por ambos lados, pero al minuto 11, Pizarro hizo una gran jugada que culminó en asistencia para el primer gol en el Inter Miami CF Stadium por parte de Julián Carranza.

